Yenilgisiz Halkbank'ın orta oyuncusu Mustafa Koç: "İkinci yarı daha zor geçecek"

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Halkbank'ın orta oyuncusu Mustafa Koç, ikinci yarının daha zor geçeceğini belirtti.

Birinci TBMM Binası'nı ziyaret eden başkent ekibinin tecrübeli voleybolcusu, hedefleri olan köklü bir kulüpte olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Sezon başı Halkbank'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak her birimiz tamamen başarıya odaklanmış durumdayız. Verdiğimiz emeklerin, döktüğümüz terin, karşılığını lig mücadelesinde namağlup lider olarak aldık. Avrupa'da yenilgisiz ilerliyoruz. Elbette yerimizi korumak için ilk yarıdakinden çok daha fazla efor harcamamız gerekecek. İkinci yarı daha zor geçecek." ifadelerini kullandı.

Yarıştıkları tüm kulvarlarda kupalara talip olduklarını anlatan Mustafa, "Bu da belli yoğunluk ve daha fazla emek gerektiriyor. Fiziksel ve mental olarak biz buna hazır olacağız. Kulübün misyon ve vizyonu açık. Halkbank çatısı altındaki her sporcu bu bilinçle hazırlanacak, sahaya bu bilinçle çıkacaktır. Tabii olimpik ruha sahip atletler olarak mücadelemizi o şekilde vereceğiz. Camiamızın müsterih olmasını temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Eski meclisi ziyaretini de anlatan milli voleybolcu, "Ankara başkent ve bizim için farklı bir şehir. Fırsat buldukça burayı tanımaya çalışıyoruz. Birinci TBMM gibi yerler bizi mutlu ediyor. Bunun yanında, kulübün kapısından girdiğimden itibaren hiç yabancılık çekmedim, sağ olsunlar. Zaten, yıllardır birbirimizi tanıyoruz, tek kelimeyle evimizdeyiz." diyerek sözlerini tamamladı.