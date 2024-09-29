Yenipazar'da İlk Otokros Yarışları Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Yenipazar'da İlk Otokros Yarışları Başlıyor

Yenipazar\'da İlk Otokros Yarışları Başlıyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenecek olan Ege Bölgesi'nin ilk otokros yarışları, motor sporlarına ilgi duyan sporseverler için önemli bir fırsat sunacak. Yarışlar, Cittaslow unvanlı ilçeye büyük hareketlilik katacak.

29.09.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ilk kez düzenlenecek olan 'Otokros' yarışları bugün başlıyor. Yenipazar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek olan ilk yarış 'sakin şehir' ünvanlı ilçeye hareket getirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yenipazar ilçesinde yapılan Motor Sporları Merkezi ilk yarışa hazır. 28-29 Eylül'de Ege Bölgesinin ilk otokros yarışının yapılacağı merkez, motor sporlarına ilgi duyan sporseverler için önemli bir fırsat sunacak. Yenipazar Motor Sporları Merkezi, motor sporlarıyla ilgilenenler için bir buluşma noktası olmasının yanı sıra, bölgede düzenlenecek motor sporları etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Tesisin, hem yerel hem de ulusal düzeyde organizasyonlar için uygun bir alan sunması bekleniyor. Motor Sporları Merkezi ile birlikte, Yenipazar'ın spor alanındaki potansiyelinin artması ve motor sporlarına olan ilginin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Sembolik start verildi

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren ilçeye gelen yarış otomobilleri ilçeye renk katarken dün akşam saatlerinde ilçenin ilk otokros yarışı için sembolik start verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde ve çeşitli sponsorların desteğiyle düzenlenen yarışların tanıtım ayağı olan sembolik start etkinliğine Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Yenipazar Gençlik ve Spor İl Müdürü Dursun Durmaz, siyasi partilerin temsilcileri, yarış pilotları ve davetliler ile birlikte sporseverler katıldı. İlklerin de yaşandığı yarışlarda birbirinden değerli yarış otomobillerinin pilot koltuklarında da mücadele yaşandı.

Otomobil sporlarına büyük katkı sağlayan ve yetiştirdiği pilotlarda ismini sık sık duyuran İzmirli otomobil sporları tutkunu iş insanı ve sayısız başarıya sahip yarış pilotu Bahadır Sevinç, her yarışta olduğu gibi Yenipazar Otokros'ta da Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan başta olmak üzere genç bayan pilotlara otomobil temin ederek yarış tutkularını gerçeğe dönüştürdü. Yenipazar'a 6 yarış otomobili getiren ve 5 aracının pilot koltuğunu hayatlarına ilk yarış deneyimini yaşayacak olan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Dilara Astepe, Hasan Karaömer, Selen Sevinç gibi isimlere emanet eden tecrübeli pilot Bahadır Sevinç, en renkli takım ile parkurun tozunu attıracak. Yenipazar ve çevre halkının büyük ilgi gösterdiği dünkü sembolik startın ardından bugün saat 13.00'de başlayacak olan yarışlar Cittaslow (sakin şehir) ünvanlı ilçeye büyük hareketlilik getirecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yenipazar'da İlk Otokros Yarışları Başlıyor - Son Dakika

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