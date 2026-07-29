Yenipazar’da turnuvada son 16 eşleşmeleri belli oldu

Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Mahmut Öz Halı Saha Turnuvası'nda grup karşılaşmaları tamamlanırken, Son 16 Turu eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Yenipazar Belediyesi'nin düzenlediği Mahmut Öz Halı Saha Turnuvası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından bir üst tura yükselen 16 takımın temsilcileri kura çekiminde bir araya geldi. Gerçekleştirilen kura çekimiyle Son 16 Turu eşleşmeleri belirlenirken, turnuvada heyecan eleme maçlarıyla devam edecek. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, grup maçlarını başarıyla tamamlayan tüm takımları tebrik ederek, Son 16 Turu kura çekimini takım temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Turnuvanın saat 21.15'te Alioğulları Mahallesi ile Yeni Mahalle arasında oynanacak karşılaşmayla devam edeceğini ifade eden Ercan, mücadele edecek tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi.