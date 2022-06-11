Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde - Son Dakika
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Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde

11.06.2022 15:47
Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde

Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu kız futsal takımı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu kız futsal takımı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Mardin'in ev sahipliğinde Türkiye çapında düzenlenen ve tüm ortaokullar arasında gerçekleşen Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda Karabük temsilcisi Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Karabük temsilcisi 10 karşılaşmada rakip fileleri 61 kez sarsarken kalesinde 13 gol gördü. Final karşılaşması 12 Haziran Pazar günü saat 11.00 de Karabük temsilcisi ile Kayseri temsilcisi arasında oynanacak. - KARABÜK

Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde
Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde - Son Dakika
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