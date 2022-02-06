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Yenişehir Belediyespor'dan Kafkasspor taraftarına yaylım ateşi! - Son Dakika

Yenişehir Belediyespor'dan Kafkasspor taraftarına yaylım ateşi!

06.02.2022 13:34
Yenişehir Belediyespor'dan Kafkasspor taraftarına yaylım ateşi!

Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge 1. Grup'ta Yenişehir Belediyespor'a konuk olacak İnegöl Kafkasspor'da, taraftarın çevreye zarar vermesi Yenişehir yönetimini isyan ettirdi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge 1. Grup'ta Yenişehir Belediyespor'a konuk olacak İnegöl Kafkasspor'da, taraftarın çevreye zarar vermesi Yenişehir yönetimini isyan ettirdi.

TFF 3. Lig'e çıkma yolunda mücadele eden Yenişehir Belediyespor, İnegöl ekibi Kafkasspor'u Yenişehir İlçe Stadyumu'nda ağırlıyor. Karşılaşmayı izlemek için Yenişehir'e giden Kafkasspor taraftarları ise istenmeyen olaylara imza attı. Gece saatlerinde Yenişehir'e giden Kafkasspor taraftarı, küfürlü mesaj ve konuşmalarıyla ilçe halkını rahatsız ederken, stadyuma da zarar verdi. Maça saatler kala İnegöl Kafkasspor taraftarının yapmış olduğu bu davranışlara Yenişehir Belediyespor yönetimi de sert tepki gösterdi.

Bursa derbisinin adına yakışmayacak davranışların kabul edilemez olduğunu açıklayan Yenişehir Belediyespor yönetim kurulu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fair-Play ruhunun egemen olduğu ve misafirperverliği ile her takımın kalbini kazanmış Yenişehir Belediyespor olarak Bursa İnegöl Kafkasspor taraftarının bu çirkin davranışlarını kınıyoruz. Yapılanları tüm camiaya mal etme gibi bir anlayış içerisinde değiliz. Ancak bu zihniyeti taşıyan kişilerin futbol ailesi içinde olmasını hazmedemiyoruz. Spor, barışın tesis edildiği en önemli araçtır. Amacı sadece zarar vermek ve huzursuzluk çıkarmak olan kişileri taraftar olarak kabul edemeyiz. Yenişehir halkına yönelik gerçekleştirilen psikolojik saldırılar sporun ruhuyla bağdaşmadığı gibi, evimiz olan Yenişehir İlçe Stadyumu'nun duvarlarına çizilen ahlak dışı figürlerin de yorumunu kamuoyuna bırakıyoruz. Kolluk kuvvetlerinin de müdahil olduğu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiririz." - BURSA

Yenişehir Belediyespor'dan Kafkasspor taraftarına yaylım ateşi!
Yenişehir Belediyespor'dan Kafkasspor taraftarına yaylım ateşi!
Yenişehir Belediyespor'dan Kafkasspor taraftarına yaylım ateşi!
Yenişehir Belediyespor'dan Kafkasspor taraftarına yaylım ateşi!

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Amatör Lig, Yenişehir, İnegöl, İsyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yenişehir Belediyespor'dan Kafkasspor taraftarına yaylım ateşi! - Son Dakika Spor


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