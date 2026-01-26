Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika
Spor

Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği tamamlandı

Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği tamamlandı
26.01.2026 10:24  Güncelleme: 10:26
Elazığ'da düzenlenen Yerel Lig Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği, final maçlarıyla sona erdi. Elazığ Belediye Spor Kulübü birinci, Ekol Spor Kulübü ikinci, Elazığ Voleybol Akademi ise üçüncü oldu.

Yerel Lig Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ Voleybol İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Yerel Lig Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyon, sporcuların sergilediği mücadele ve centilmenlikle voleybolseverlerden tam not aldı. Turnuvaya 5 spor kulübünden toplam 70 sporcu katılım sağlarken, final maçlarının ardından dereceye giren takımlar belli oldu. Yapılan karşılaşmalar sonucunda Elazığ Belediye Spor Kulübü il birincisi olurken, Ekol Spor Kulübü ikinci, Elazığ Voleybol Akademi Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Genç sporcularımızın gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonları son derece önemsiyoruz. Yerel Lig Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği'nde mücadele eden tüm kulüplerimizi, sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor; emeği geçen Elazığ Voleybol İl Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz. Elazığ'da voleybolun her geçen gün daha da güçlenmesi bizleri mutlu etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Son Dakika Spor Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yıldız Kadınlar Voleybol İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika
