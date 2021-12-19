Üye Girişi
Yerköyspor yönetimine yeni isim - Son Dakika

Yerköyspor yönetimine yeni isim

19.12.2021 12:10
Yerköyspor yönetimine yeni isim

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor'da mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Cihat Büber'i getirildi.

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor'da mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Cihat Büber'i getirildi.

Altyapı çalışmaları ile dikkat çeken Yerköyspor, aynı zamanda yönetimini de güçlendirmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, "Cihat Büber Yahyalımızın tanınmış ve sevilen siması. Kendisi spora özel ilgi duyan birisi. Yerköyspor olarak yaptığımız tüm faaliyetleri yakinen takip eden birisi. Kendisine yönetim kurulu üyeliğini teklif ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kulübümüzün mali işlemlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak beraber memleket çocukları için koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Cihat Büber ise yaptığı açıklamada, "Yerköyspor 37 yıllık geçmişi olan köklü kulübümüz. İlçemizde yaptıkları altyapı çalışmalarıyla gençlerimizi çocuklarımızı spora alıştıran onları iyi noktalara getirmek için gayret gösteren bir kulübümüz. Bana böyle bir teklif gelince büyük memnuniyet duydum. Böyle bir kulüpte böyle güzelliklere imza atacak bir kulüpte olmak gerçekten onur verici" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Yerköyspor yönetimine yeni isim

Yusuf Şahin, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yerköyspor yönetimine yeni isim - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:01 İstanbul'da kar alarmı verildi! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır
12:01 Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!
11:59 Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi?
11:56 "Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi bütün domatesini dereye döktü
11:27 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
İstanbul'da kar alarmı verildi! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır İstanbul'da kar alarmı verildi! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır         
12:02
Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi? Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi?         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 12:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yerköyspor yönetimine yeni isim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement