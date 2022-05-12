Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet

12.05.2022 08:50
Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet

DENİZLİ (İHA) – Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yeşil Çivril Belediyespor, teknik Sorumlu olarak yıllarca Denizlispor alt yapısında görev yapan Fikret Ozan Özdemir ile anlaştı.

DENİZLİ (İHA) – Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yeşil Çivril Belediyespor, teknik Sorumlu olarak yıllarca Denizlispor alt yapısında görev yapan Fikret Ozan Özdemir ile anlaştı.

Başarılı çalıştırıcı Fikret Ozan Özdemir, kendisini Yeşil Çivril Belediyespor renklerine bağlayan imzayı attı. Özdemir'in yanında önceki dönemlerde Denizlispor alt yapısında kaleci antrenörü olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı Mustafa Kocabaş'ın da yeşil beyazlı takımda kaleci antrenörü olarak görev yapacağı öğrenildi.

Yeni sezon ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Özdemir, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması dileklerini ileterek; "2022-2023 sezonu için Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaştık. İnşallah sakatlık kaza bela olmadan güzel bir sezon geçiririz. Çivril Denizli'nin en büyük ilçesi bu güzel ilçede futbol adına güzel işler yaparak adımızı duyurmak istiyoruz. Saha içinde zevk veren, ne yaptığını bilen çalışkan ve istekli bir takım izlettirmek istiyoruz. Bu doğrultuda da sezon boyunca adından söz ettiren beğeni toplayan bir görüntü de olacağız. Tüm Çivril halkına, Yeşil Çivril Belediyespor camiasına hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet
Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet
Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet

YORUMLAR
500
Denizlispor avantajı yakaladı Denizlispor avantajı yakaladı

Denizlispor, Amatör Lig, Kocabaş, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet - Son Dakika


Son Dakika
08:39 Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak
08:36 Bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti: Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı
08:34 AK Parti Genel Yardımcısı Özlem Zengin'den Mehmet Boynukalın açıklaması: İstifasında dahlim yok ama Ayasofya'nın daha da özgürleştiğini düşünüyorum
08:32 Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, buzlar çözüldü
08:25 12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum
08:18 Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşını öldürdü
08:14 12 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:05 12 Mayıs Perşembe günü hava nasıl olacak?
08:00 Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 09:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşil Çivril, Özdemir'e emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement