Yeşil sahalar bunu da gördü! Penaltı için VAR'a giden hakem kararı telefonda verdi - Son Dakika

Yeşil sahalar bunu da gördü! Penaltı için VAR'a giden hakem kararı telefonda verdi

Yeşil sahalar bunu da gördü! Penaltı için VAR\'a giden hakem kararı telefonda verdi
Son Güncelleme: 05.09.2023 20:53

Portekiz Premier Lig'de Porto ile Arouca arasında oynanan maçta ilginç bir durum yaşandı. Hakem Miguel Nogueira, Porto lehine penaltı vermesinden sonra VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu izlemek için saha kenarına gelen tecrübeli hakem, teknik bir hata nedeniyle VAR merkeziyle iletişime geçemeyince pozisyona telefonla konuşarak karar verdi.

Portekiz Premier Lig'de ilginç bir an yaşandı. Porto ile Arouca arasında oynanan maçta hakem Miguel Nogueira, VAR'da oluşan bir arıza nedeniyle kararını telefon üzerinden verdi. Bu karara tepki yağdı.

VAR BOZULDU

Maçın 90. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Hakem Miguel Nogueira, Porto lehine penaltı vermesinden sonra VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu izlemek için saha kenarına gelen tecrübeli hakem, teknik bir hata nedeniyle VAR merkeziyle iletişime geçemedi.

KARARI TELEFONLA VERDİ

22 dakikanın sonunda hakeme yetkili kişi tarafından bir cep telefonu verildi. Bu esnada Porto takımı yan hakem ile tartıştı ve yoğun itirazlarda bulundu. Hakem VAR merkezi ile konuştuktan sonra penaltı kararını geri çekti.

Yeşil sahalar bunu da gördü! VAR'a giden hakem kararı telefonda verdi

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Porto takımı, skoru eşitleyen golü atmasına rağmen verilmeyen penaltı pozisyonu için hakeme maç sonunda yoğun itirazlarda bulundu. Öte yandan hakemin pozisyonu izlemeden karar vermesi sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu.

Yeşil sahalar bunu da gördü! VAR'a giden hakem kararı telefonda verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Portekiz Premier Ligi, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil sahalar bunu da gördü! Penaltı için VAR'a giden hakem kararı telefonda verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil sahalar bunu da gördü! Penaltı için VAR'a giden hakem kararı telefonda verdi - Son Dakika
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