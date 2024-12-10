Yeşil Yalova FK'dan Galibiyet Yorumları - Son Dakika
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Yeşil Yalova FK'dan Galibiyet Yorumları

Yeşil Yalova FK\'dan Galibiyet Yorumları

Teknik direktör Zafer Ulusal, Sapanca Gençlik galibiyetini değerlendirip şampiyonluk hedefini vurguladı.

10.12.2024 14:37
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Bölgesel Amatör Ligi 9. Grupta liderlik koltuğunda oturan Yeşil Yalova FK'da yüzler gülüyor. 3-1'lik Sapanca Gençlik galibiyeti sonrasında teknik patron Zafer Ulusal değerlendirmelerde bulunurken, önemli açıklamalar yaptı.

Sakarya deplasmanında yanlarında olan taraftarlara teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, sportif direktör Ferit Erişçi'ye ayrı parantez açarak desteklerinden ötürü teşekkür etti. Çok kaliteli ve zor bir grupta mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Zafer Ulusal, uyum içinde çalıştıklarını tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

3-1'lik Sapanca Gençlik galibiyeti sonrasında Yeşil Yalova FK Teknik Direktörü Zafer Ulusal, "Haftalardır artan oyun performansımızın üzerine çıkmak istediğimiz bir maçtı. Sapanca Gençlikspor yeni hocasıyla ilk maçından puanla ayrılmıştı. Bizim grubumuzda zayıf rakip diye bir şey yok. Çok kaliteli ve zor bir grupta mücadele ediyoruz. Herkes herkese puan verebiliyor. Bunun farkında olarak maça iyi hazırlandık hem mental hem fiziksel hem de taktik anlamda. Sahanın küçük oluşu bizi oyunun başlarında zorlasa da ilk yarıda bulduğumuz 2 gol ile oyunu kopardık. Çok fazla sakat oyuncumuz var. Sakat sakat oynayan oyuncularım var. Yaptıkları fedakarlık için öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Hala oyunda geliştirmemiz gereken parçalar, anlar var. Şampiyon olmak istiyoruz bunun içinde çok çalışmamız gerekiyor. Ayrı bir teşekkür de sportif direktörümüz Ferit Erişçi'ye etmek istiyorum. Her an yanımızda gecesini ve gündüzünü veriyor bizlere. Uyum içinde çalışıyoruz bunun tek bir nedeni var; başarılı olmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz. Amacımız bir kalplerimiz bir. Bugün deplasmana gelip ev sahibi havası oluşturan kıymetli taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Çok iyi bir atmosfer oluşturdular. Oynayan oynamayan bütün futbolcularımın, kalbi bizimle bir atan herkesin yüreğinden öpüyorum. Haftaya Hendekspor ile zorlu bir 90 dakika daha oynayacağız. Şimdiden taraftarımıza itici güç olarak çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Her zoru kolaya çevirmek inanç ister. Çaba ister" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşil Yalova FK'dan Galibiyet Yorumları - Son Dakika

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