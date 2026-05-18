Giresun\'da hentbol heyecanı başladı

Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Giresun'da oynanan karşılaşmalarla başladı.
Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde toplam dört müsabaka oynandı. Takımların yüksek tempolu mücadelesine sahne olan karşılaşmalarda bol gollü sonuçlar dikkat çekti.
İlk gün maçlarında Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 43-32 mağlup ederken, Nilüfer Belediyespor da Kocaeli Gençlikspor'u 51-42 yendi. Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor karşısında 44-30'luk galibiyet alırken, Spor Toto ise Güneysuspor'u 43-36 mağlup etti.
Şampiyonada müsabakaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - GİRESUN
