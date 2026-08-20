Yeşilay Gençler Kürek Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay Gençler Kürek Şampiyonası Başlıyor

Yeşilay Gençler Kürek Şampiyonası Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenecek şampiyonada 300 sporcu yarışacak, eleme yarışları yarın başlayacak.

Yeşilay Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yarın Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda başlayacak.

Şampiyona için Edirne'ye gelen takımlar, yarın yapılacak eleme yarışları öncesi son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Altınboynuz Spor Kulübü Başkanı Burak Demirsaran, AA muhabirine, şampiyona için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

İlk hedeflerinin eleme müsabakalarını geçip finallere kalmak olduğunu belirten Demirsaran, "Kazanabiliyorsak tüm kulüpler gibi madalya peşinde olacağız. Herkes gücünü sahaya yansıtacak. Gençlerimiz de bütün yıl yaptıkları çalışmalarını test etme imkanı bulacak. Türk küreği açısından çok faydalı bir yarış." dedi.

Demirsaran, büyük çabalarla yapılmış Türkiye'nin ilk ve tek doğal parkurunda onlarca sporcunun yarışmasını izlemenin büyük keyif olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü antrenörlerinden Enes Kuşku da şampiyonluk hedefiyle yarışacaklarını belirtti.

Bütün tekne kategorilerinde iddialı olduklarını ifade eden Kuşku, "Fenerbahçe kürekte Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesi. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Kürek Şubesi Antrenörü Yasin Göler ise Türkiye şampiyonasını kazanma ve milli takıma sporcu gönderme hedefleriyle yarışacaklarını dile getirdi.

Yarışlarda, Balkan Şampiyonası için seçmelerin de yapılacağını belirten Göler, "İyi durumdayız, sporcularımız da iyi hazırlandı. 2026'nın Türkiye şampiyonları ve milli sporcuları belli olacak." dedi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Mehmet Mumcuoğlu da sezonun son yarışından güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirterek "Hem Edirne'yi hem TED Koleji'ni temsilen ne kadar çok sporcuyu milli takıma verirsek mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü Antrenörü Ümmet Subaşı da dünya standartlarında bir kürek parkurunda yarışmaktan mutlu olduklarını, 16 sporcuyla katıldıkları yarışlarda 3-4 tekneyle şampiyon olmayı planladıklarını kaydetti.

Şampiyonaya farklı kulüplerden yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor. Organizasyon, 23 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

Meriç Nehri, Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilay Gençler Kürek Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:31:24. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilay Gençler Kürek Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.