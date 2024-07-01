Yeşilhisar Belediyespor C Grubunu Lider Tamamladı

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Yeşilhisar Belediyespor, C Grubunu 42 puanla lider olarak tamamladı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Yeşilhisar Belediyespor; ligin son maçında rakibi Yeşilspor'u 2-1 mağlup etti. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Furkan Ergül ve Erdem Kafkas'ın golleri ile mağlup eden Yeşilhisar Belediyespor normal sezonu galibiyetle kapattı. Yeşil-beyazlılar oynadığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 42 puan topladı. 16 maçta rakip filelere 74 gol atan Yeşilhisar Belediyespor kalesinde ise 18 gol gördü ve grubun en az gol yiyen takımı oldu.

Normal sezonu lider olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Yeşilhisar Belediyespor, Yeşilspor galibiyetini doyasıya kutladı. Yeşilhisar Belediyespor, Play-Off final maçında B Grubunu ikinci sırada tamamlayan Ambar Kızılırmakspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ