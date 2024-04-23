Yeşilspor, Fevzi Çakmakspor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeşilspor, Fevzi Çakmakspor'u 4-2 mağlup etti

Yeşilspor, Fevzi Çakmakspor\'u 4-2 mağlup etti

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilspor, zayıf rakibi Fevzi Çakmakspor'u 4-2 mağlup etti. Maçta Yeşilspor'un gollerini İbrahim Sadri Şimşek, H.Barış Temizyürek, İsmail Dayı ve Osman Can Alkan kaydederken, Fevzi Çakmakspor'un tek golünü Musa Yüksel attı. Fevzi Çakmakspor'dan Yusuf Uçar ise kırmızı kart gördü.

23.04.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilspor, zayıf rakibi Fevzi Çakmakspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Yaşar Beşağıl, Burak Özgül, Furkan Saltık

Yeşilspor: Enes Uğur Kılıç, Güngör Özdemir, Mete Uzun ,Umut Tunç, İsmail Dayı, Hasan Tuğrul, (Osman Can Alkan dk.55), Safa Fırat, Latif Aydemir, H.Barış Temizyürek, Orhun Aydın, İbrahim Sadri Şimşek

Fevzi Çakmakspor: Arda Kılıçaslan, Fazıl İldeş, (Yusuf Karagöz dk.80), İsmail Serkan Arslan, Mehmet Can Gülay, Burak Kaya, Yusuf Uçar, Cengizhan Bakar, Salih Er, (Fikri Kılıçaslan dk.58), Musa Yüksel, Kürşat Yüksel, Emre Soylu

Goller: İbrahim Sadri Şimşek (dk.39), H.Barış Temizyürek (dk.41), İsmail Dayı (dk.47), DOsman Can Alkan (dk.90+1) (Yeşilspor), Musa Yüksel (dk.51) ( Fevzi Çakmakspor)

Kırmızı Kart: Yusuf Uçar (dk.78) (Fevzi Çakmakspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İbrahim Sadri, Kayseri Şeker, Yusuf Uçar, Osman Can, Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilspor, Fevzi Çakmakspor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilspor, Fevzi Çakmakspor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement