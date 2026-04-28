Yeşilyurt Belediyesi 3. Ayak Tenisi Turnuvası coşkulu başlangıçla start aldı
Yeşilyurt Belediyesi 3. Ayak Tenisi Turnuvası coşkulu başlangıçla start aldı

28.04.2026 11:00  Güncelleme: 11:01
Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençleri spora teşvik etmek, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen "3. Ayak Tenisi Ödüllü Turnuvası" coşkulu bir başlangıç yaptı. "Gelenekten rekabete uzanan heyecan" sloganıyla start alan organizasyon, ilk maçlardan itibaren yüksek tempolu karşılaşmalara sahne oldu.

Turnuvanın açılış maçları, sporcuların performansı ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle adeta bir şölene dönüştü. Takımlar sahada kıyasıya mücadele ederken, tribünlerde oluşan coşku organizasyona ayrı bir renk kattı. Sporcuların sergilediği teknik ve mücadele gücü, ayak tenisinin Yeşilyurt'ta her geçen gün daha da yaygınlaştığını gözler önüne serdi.

Sporla güçlenen bir toplum hedefi

Yeşilyurt Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekle hayata geçirilen turnuva, gençlerin sosyal hayatına katkı sunarken aynı zamanda ilçede spor bilincinin yaygınlaşmasına da öncülük ediyor. Organizasyonun ilerleyen günlerde daha büyük bir heyecana sahne olması beklenirken, final müsabakaları şimdiden merakla bekleniyor.

İki farklı salonda dev organizasyon

Karşılaşmalar, Tecde Kapalı Spor Salonu ile Yakınca Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor. Modern tesislerde gerçekleştirilen müsabakalar, hem sporculara hem de izleyicilere konforlu bir ortam sunuyor. Ayak tenisinin rekabet ve eğlenceyi bir araya getirdiği bu büyük organizasyon, Yeşilyurt'ta spor dolu günlerin kapısını aralıyor.

Turnuva boyunca çok sayıda takımın mücadele etmesi beklenirken, organizasyonun ilçedeki spor kültürüne önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Toplam 70 bin TL para ödülü

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara toplamda 70 Bin TL. para ödülü dağıtılacak. Buna göre; birinciye, 25 Bin TL., ikinciye 20 Bin TL., üçüncüye 15 Bin TL., dördüncüye ise 10 Bin TL. para ödülü verilecek.

Turnuvanın açılışına katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Dikenli, "Gençlerimizi sporla buluşturmak, sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik etmek belediye olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu tür organizasyonlar sadece bir yarışma değil, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği platformlardır. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:36:49.
