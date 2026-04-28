Yeşilyurt Belediyesi 3. Ayak Tenisi Turnuvası coşkulu başlangıçla start aldı

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençleri spora teşvik etmek, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen "3. Ayak Tenisi Ödüllü Turnuvası" coşkulu bir başlangıç yaptı. "Gelenekten rekabete uzanan heyecan" sloganıyla start alan organizasyon, ilk maçlardan itibaren yüksek tempolu karşılaşmalara sahne oldu.

Turnuvanın açılış maçları, sporcuların performansı ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle adeta bir şölene dönüştü. Takımlar sahada kıyasıya mücadele ederken, tribünlerde oluşan coşku organizasyona ayrı bir renk kattı. Sporcuların sergilediği teknik ve mücadele gücü, ayak tenisinin Yeşilyurt'ta her geçen gün daha da yaygınlaştığını gözler önüne serdi.

Sporla güçlenen bir toplum hedefi

Yeşilyurt Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekle hayata geçirilen turnuva, gençlerin sosyal hayatına katkı sunarken aynı zamanda ilçede spor bilincinin yaygınlaşmasına da öncülük ediyor. Organizasyonun ilerleyen günlerde daha büyük bir heyecana sahne olması beklenirken, final müsabakaları şimdiden merakla bekleniyor.

İki farklı salonda dev organizasyon

Karşılaşmalar, Tecde Kapalı Spor Salonu ile Yakınca Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor. Modern tesislerde gerçekleştirilen müsabakalar, hem sporculara hem de izleyicilere konforlu bir ortam sunuyor. Ayak tenisinin rekabet ve eğlenceyi bir araya getirdiği bu büyük organizasyon, Yeşilyurt'ta spor dolu günlerin kapısını aralıyor.

Turnuva boyunca çok sayıda takımın mücadele etmesi beklenirken, organizasyonun ilçedeki spor kültürüne önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Toplam 70 bin TL para ödülü

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara toplamda 70 Bin TL. para ödülü dağıtılacak. Buna göre; birinciye, 25 Bin TL., ikinciye 20 Bin TL., üçüncüye 15 Bin TL., dördüncüye ise 10 Bin TL. para ödülü verilecek.

Turnuvanın açılışına katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Dikenli, "Gençlerimizi sporla buluşturmak, sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik etmek belediye olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu tür organizasyonlar sadece bir yarışma değil, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği platformlardır. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA