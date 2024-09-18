Yeşilyurt Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeşilyurt Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Yeşilyurt Belediyesi\'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Yeşilyurt Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım' temasıyla kutlayacak. Etkinlikler, 16-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap edecek. Ayrıca, 20 Eylül'de bisiklet turu ve çevre temizliği organizasyonu düzenlenecek.

18.09.2024 12:52  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı ve güzel bir hayat yaşaması için sportif ve sosyal hizmetlerde farkındalık oluşturan hizmetlerin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi, bu yıl ki ana teması 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım' olan Avrupa Hareketlilik Haftasını özel etkinliklerle kutlayacak.

Her yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturan Avrupa Hareketlilik Haftası, Yeşilyurt İlçesinde dolu dolu geçecek. Sağlıklı ve hareketli yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla toplumun her kesimini harekete geçirecek etkinlik takvimi hazırlayan Yeşilyurt Belediyesi, 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap edecek birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Bu yıl ki ana teması 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda, Şehri Birlikte Yaşayalım' olan Avrupa Hareketlilik Haftasına yakışacak etkinlikler düzenlemek için planlı bir çalışma yürüten Yeşilyurt Belediyesi, sürdürülebilir hareketlilik, çevre bilinci ve sağlıklı yaşam konularına dikkat çekmek amacıyla öncelikle Yakınca Mahallesindeki Yaşam ve Spor Merkezi ile Yeşilyurt'un farklı noktalarındaki Spor Tesislerinde düzenlenen spor kurslarını 15 gün boyunca ücretsiz bir şekilde sporseverlerin hizmetine sunacak.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün gözetimindeki spor kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, Yaşam ve Spor Merkezinin yanı sıra Spor Tesislerindeki ilgili birimlere başvurularını yaparak, ücretsiz kurslardan yararlanabilecekler.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 20 Eylül Cuma Günü saat 17: 00'de 'Bisiklet Turu ile Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi' özel etkinliği düzenlenecek.

Yakınca Mahallesindeki Yaşam ve Spor Merkezi önünde toplanacak olan bisiklet tutkunları, Beylerderesi Şehir Parkına kadar pedal çevirdikten sonra burada çevre temizliği yaparak yeniden Yaşam ve Spor Merkezine dönüş yapacak. Bisiklet turu ile çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yapılacak etkinliklere Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'te katılacak.

Avrupa Hareketlilik Haftasını önemsediklerini ve desteklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " Hemşehrilerimizin sağlıklı, dinamik ve hareketli bir yaşam sürmesi için sportif ve sosyal faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Hareketli bir yaşamı özendirmek ve teşvik etmek içinde belediye olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Çevre dostu politikalarımız ile daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz. Her yıl 16 ile 22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birbirinden güzel etkinliklerimizi vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimiz ile Spor Tesislerimizdeki spor kurslarımızdan 15 gün boyunca her hangi bir ücret almayacağız. Sporseverler kurslarımıza gelerek istedikleri alandaki kurslardan yararlanabilecekler. Bununla birlikte 20 Eylül Cuma günü saat 17: 00'de Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinden başlayıp Beylerderesi Şehir Parkına kadar devam edecek olan bisiklet turumuzu gerçekleştireceğiz. Bisiklet tutkunlarıyla birlikte pedallarımızı sağlıklı yaşam için çevireceğiz. Beylerderesi Şehir Parkımızda sporcularımız ve çevre gönüllülerimizle birlikte genel bir çevre temizliği yaparak temiz ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturacağız. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı ve gençlerimizi davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yeşilyurt, Sağlık, Çevre, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 22:30:01. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement