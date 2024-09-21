Yeşilyurt’ta Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Yeşilyurt’ta Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Yeşilyurt’ta Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisiklet turu ve 'Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi' etkinlikleri düzenleyerek sağlıklı yaşam ve çevre temizliği konularına dikkat çekti.

21.09.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla Bisiklet Turu ile Beylerderesi Şehir Parkı'nda 'Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi' düzenledi.

Bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alan" teması ve "Şehri Birlikte Yaşayalım" sloganıyla gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ve eğitimlerle dolu dolu geçiyor.

Sağlıklı yaşama teşvik için pedal çevirdiler

Yeşilyurt Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşam ve temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerin altına imza atıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatının ardından Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi ile Spor Tesislerindeki çeşitli branşlara yönelik açılan spor kursları 15 gün boyunca ücretsiz olarak vatandaşlara sunulurken, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor kurslarına katılan çocukların katılımıyla gerçekleşen bisiklet turu ise renkli ve keyifli anlara sahne oldu. Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi önünde toplanan genç sporcular, Beylerderesi Şehir Parkına kadar sağlıklı yaşama teşvik için pedal çevirdiler. Bisiklet sürerek keyifli bir gün geçiren sporcular, Beylerderesi Şehir Parkında düzenlenen 'Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi' çalışmasına katılarak park ve yeşil alanlarda çevre temizliği yaptılar.

Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sağlıklı ve temiz bir hayat için herkesin el birliği yapmasının gerekli olduğunu söyledi. Avrupa Hareketlilik Haftasının ruhuna yakışan etkinlikleri çocuklar ve gençlerle buluşturduklarını sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "Avrupa Hareketlilik Haftasını yeşil, güvenli ve sağlıklı şehirler için farkındalık oluşturmak adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Hepimizin daha sağlıklı, daha temiz ve daha güzel bir toplum için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Belediye olarak Avrupa Hareketlilik Haftasını dolu dolu geçiriyoruz. Bilindiği üzere spor ve hareketli yaşam bizim kan akışımızı hızlandırmakla birlikte vücut dengemizin daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlar, mutlu ve güzel bir hayat sürmemize yeni fırsatlar oluşturur. Sporu ve hareketli yaşamı hayatımızın merkezine almalıyız. Sportif aktiviteler zihinsel, fiziksel ve bilişsel kapasitenin artmasına vesile olur. Bunun için herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Belediye olarak da sportif hizmetlere ayrı bir önem veriyoruz. Avrupa Hareketlilik haftası nedeniyle spor kurslarımızı 15 gün boyunca ücretsiz yaptık, yüzme havuzumuzdaki etkinliklerimizi de buna dahil ettik, bunun yanı sıra belediyemizin bünyesinde kurulan spor eğitimlerine katılan minik ve gençlerimizin katılımıyla çok güzel bir bisiklet turu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz pedallarını sağlıklı yaşama teşvik için çevirdiler, bizler de onları bu etkinlikte yalnız bırakmadık. Bisiklet turunun ardından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çocuklarımıza sağlıklı çevrenin önemini anlatan kısa bir sunum yapıldı, akabinde hep birlikte çevre temizliği yaptık. Bizler bu tür programlarla yaşamın daha sağlıklı ve güvenli olmasında bisiklet sürmenin ve çevremizi temiz tutmanın önemini hep birlikte ifade etmek istedik. Etkinliğimize katılan tüm sporcularımıza ve çocuklarını bu tür etkinliklere gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilyurt’ta Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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