Yeşilyurt Belediyesi\'nin Basketbol Turnuvası\'nda dostluk ve rekabet bir arada yaşandı

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesini teşvik etmek ve okullar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen Okullararası Basketbol Turnuvası büyük bir heyecanın ardından tamamlandı.

Malatya Valiliği tarafından başlatılan 'Önem projesi kapsamında Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle organize edilen turnuvanın ödül töreni Tecde Kapalı Spor Salonunda yoğun bir katılım altında gerçekleşti.

Öğrencilerin centilmence mücadele ettiği turnuva boyunca okullar arasındaki rekabet dostluk ve kardeşlik içerisinde geçti. Final karşılaşmasında tribünleri dolduran öğrenciler, öğretmenler ve veliler büyük heyecana ortak olurken, genç sporcuların ortaya koyduğu performans izleyenlerden tam not aldı.

Final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül tarafından takdim edildi.

Turnuvanın 4.Sınıf Kızlar kategorisinde birinci Beril Kokargül, ikinci Simay Atay, erkeklerde birinci Kağan Dinç, ikinci Doruk Yaman, 5.Sınıf kızlarda birinci Elanur Bozdemir, ikinci Leyla Kına, erkeklerde birinci Altuğ Ergür, ikinci Abdulkerim Tahtalı, 6.Sınıf Kızlarda birinci Ilgın Emerce, ikinci Melek Hira Yaşar, erkeklerde Demir Barut birinci, Yağız Eymen Yıldırım ikinci,7-8 sınıf kızlarda şut yarışmasında birinci Zeynep Karaca, ikinci Zeynep Gündoğdu, erkeklerde birinci Kayra Polat, ikinci Kerem Gülaçar oldu. Turnuvanın mansiyon kategorisinde ise en fazla seyirci getiren Uğur Okulları ile Nihat Tecdelioğlu Ortaokulları, turnuvaya 44 sporcu ile en fazla katılım sağlayan 100. Yıl Okulları, basketbol parkurunda fark oluşturan erkek sporcu dalında ise Muhammed Safi ödül almaya hak kazandılar.

Ödül töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlere yönelik sportif, kültürel ve sosyal yatırımlara büyük önem verdiklerini söyledi.

Gençlerin her alanda kendilerini geliştirebilmeleri için belediye olarak her türlü desteği verdiklerinden bahseden Başkan Yardımcısı Dikenli, "Bugün burada sadece bir turnuvanın finalini gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın kazandığı güzel bir organizasyona hep birlikte şahitlik ediyoruz. Turnuva boyunca mücadele eden tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Gençlerimizin sporla iç içe olması, disiplinli bir yaşam sürmesi ve takım ruhunu öğrenmesi bizler için çok kıymetlidir. Spor yapan gençlik, güçlü bir geleceğin en önemli teminatıdır" dedi.

Başkan Yardımcısı Dikenli konuşmasının sonunda, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeline, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul idarecilerine, öğretmenlere ve hakemlere teşekkür edip, müsabakalarda mücadele eden tüm öğrencilere başarılar diledi.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekimi ve hatıra kareleriyle sona erdi. - MALATYA