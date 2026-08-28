Yeşilyurtspor, altı yeni transferle kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika
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Yeşilyurtspor, altı yeni transferle kadrosunu güçlendirdi

Yeşilyurtspor, altı yeni transferle kadrosunu güçlendirdi
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Malatya Yeşilyurtspor, 2026-2027 sezonu için altı futbolcuyla anlaşma sağladı.

Malatya Yeşilyurtspor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, biri eski oyuncusu olmak üzere 6 futbolcuyla anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Malatya Yeşilyurtspor, orta saha, savunma ve hücum hattına takviyeler yaptı. Kulüp, Ümitcan Ekşi, Zeki Görkem Koca, Furkan Çolak, Ensar Duman, Berkay Kumlu ve Oktay Gürdal ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon da Malatya Yeşilyurtspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ümitcan Ekşi ile yeniden anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca TSG Balingen forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Görkem Koca'yı kadrosuna kattı. Savunma hattını da güçlendiren Malatya temsilcisi, Serikspor forması giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Furkan Çolak ile A. Keçiörengücü forması giyen 24 yaşındaki sağ bek Oktay Gürdal ile anlaşmaya vardı.

Hücum hattına yönelik transferlerde ise Artvin Hopaspor forması giyen 20 yaşındaki forvet Ensar Duman ile Eyüpspor forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Berkay Kumlu sarı-kırmızılı kadroya dahil edildi.

Kaynak: İHA

Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

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