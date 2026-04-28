Yeşilyurtspor yönetiminden sakatlanan futbolcular hakkında açıklama

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Silifke Belediyespor maçında sakatlanan üç kilit oyuncusunun sağlık durumu hakkında açıklama yaparak, Play-off ikinci turu öncesi tedavi süreçlerinin başladığını duyurdu.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Silifke Belediyespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Kanarya, Furkan Metin ve Mehmet'in tedavilerine başlandı. Açıklamada kulübün sakatlanan futbolcuları 4 Mayıs Pazartesi günü Malatya'da oynanacak play off ikinci tur Erciyes 38 Futbol SK maçına yetiştirilmesi için gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecini titizlikle yürüttüğü belirtildi.

Play-off ikinci turunda Erciyes 38 FK ile eşleşen Malatya temsilcisi, ilk maçına 4 Mayıs Pazartesi günü kendi sahasında çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 8 Mayıs Cuma günü Kayseri'de oynanacak. - MALATYA