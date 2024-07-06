Yetişkin, Kadın ve Veteran Biniciler Türkiye Kupası, Ankara'da başladı.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda, 1. ayak yarışları koşuldu.
Organizasyonda 80 binici finallere hatasız kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.
Yetişkin, Kadın ve Veteran Biniciler Türkiye Kupası, yarın yapılacak finaller ve kupa töreniyle sona erecek.
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