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Yiğidolar 3'te 3 yapmak istiyor - Son Dakika

Yiğidolar 3'te 3 yapmak istiyor

12.12.2021 12:41
Yiğidolar 3'te 3 yapmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 2 maçta 6 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik skor ile almıştı.

Sivasspor, Galatasaray karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste üçüncü kez kazanmış olacak.

DG Sivasspor - Galatasaray mücadelesi yarın saat 18.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Yiğidolar 3'te 3 yapmak istiyor
Yiğidolar 3'te 3 yapmak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yiğidolar 3'te 3 yapmak istiyor - Son Dakika Spor


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