Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu Yıldız Erkekler Bocce Turnuvası\'nda birinci oldu

Düzce'de düzenlenen Yıldız Erkekler Bocce Turnuvası'na katılan Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu birincilik başarısı gösterdi.
Okul sporları kapsamında yapılan turnuvada, kent genelindeki 12 okul mücadele etti.
Rakiplerine üstünlük sağlayan Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu, turnuvanın birincisi oldu.
Şampiyon takım, 20-23 Mayıs'ta Sakarya'da düzenlenecek bölge finallerinde Düzce'yi temsil edecek.
Okul müdürü Oğuzhan Sünbül, şampiyon öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri Mehmet Çelik'i başarılarından dolayı kutladı.
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