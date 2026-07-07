Yiğit Aktaş Kırkpınar\'da Şampiyon

Afyonkarahisarlı Güreşçi Yiğit Aktaş, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Afyonkarahisar Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Yiğit Aktaş, Deste Küçük Boy kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Elde edilen başarılarının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Sporcumuzu ve antrenörleri Mehmet Ali Daylak, Şakir Bozkurt, Mehmet Yüksel ve Cihan Urhan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR