Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi - Son Dakika
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Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi

15.03.2022 15:16
Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi

Yıldırım'da, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor.

Yıldırım'da, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni sosyal yaşam merkezine dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Selçuk Bey Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni gençlik ve spor merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Halı saha ve yüzme havuzundan oluşan mevcut tesisin yıkılarak uygulanacağı ve 7 bin 400 metrekarelik inşaat alanına sahip proje kapsamında; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için cimnastik, karate, taekwondo salonları, kadınlar için fitness salonu, modern kitap kafe ve YILMEK kursları yer alacak. 7'den 70'e tüm vatandaşların buluşma mekanı haline gelecek Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi Yıldırım'a değer katacak.

Yıldırım'da, sosyal hayatı destekleyen ve ilçe sakinlerinin yaşamına değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Belediye olarak; imardan kentsel dönüşüme, yeni yollardan hizmet binalarına kadar çok önemli hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her projede merkeze insanı koyuyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamına dokunan, hayat kalitelerini yükselten hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. 2023 yılının sonunda hizmete açacağımız Hayata Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi açıldığında ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek" dedi. - BURSA

Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi
Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi
Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi

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Yıldırım Belediyesi, Spor Tesisi, Sadık Ahmet, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi - Son Dakika


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