Yıldırım Belediyesi, Demetevler Spor Tesisi\'ni hizmete açtı

Yıldırım Belediyesi, son 5 yılda ilçeye kazandırdığı 23'üncü spor tesisi olan Demetevler Spor Tesisi'ni hizmete açtı.
Yıldırım Belediyesi, 'Spor Şehri Yıldırım' vizyonu kapsamında son beş yılda ilçeye 23 spor tesisi kazandırdı. Demetevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor tesisi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımı ile düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Öncelikli hedeflerinden birisinin sporu tabana yaymak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, bu doğrultuda önemli yatırımları ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.
Bölge sakinlerinin uzun süredir mahallelerine bir spor tesisi istediklerini aktaran Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin bir istediğini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam bin 500 metrekarelik alana inşa edilen tesisimizin bünyesinde; bin 200 metrekarelik alanı halı saha, 300 metrelik tesis binası bulunuyor. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak adına hizmete açtığımız Demetevler Spor Tesisimizden geleceğin şampiyonları çıkacak" dedi.
Yıldırım Belediyesi'nin spor okullarından son 5 yılda 166 bin 300 çocuğun faydalandığını aktaran Başkan Yılmaz, "Yine bu dönemde kadın spor merkezlerimizden 54 bin 322 hanım kardeşimiz istifade etti. Bin 456 özel ihtiyaç sahibi kardeşimize spor yapma imkanı sağladık. Bunları topladığımız zaman 255 bin insanımızı sporla buluşturmuşuz. Daha sağlıklı, daha sosyal bir Yıldırım için spor ve sanat yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu. - BURSA
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