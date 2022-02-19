Üye Girişi
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı

19.02.2022 13:27
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı

Yıldırım Belediyesi, gençleri ve çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, gençleri ve çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

'365 Gün Spor Okulları' sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılından bu yana, 3-14 yaş grubunda toplamda 67 bin 530 çocuğun uzman antrenörlerden eğitim aldığı 'Spor Okulları'nda, 11 tesiste 19 farklı branşta eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. '365 Gün Spor Okulları'nda 3-9 yaş grubundaki çocuklara cimnastik, 6-14 yaş grubundaki çocuklara ise badminton, basketbol, boks, dağcılık, futbol, güreş, halter, karate, kick boks, bedensel engelli bireyler için temel yüzme eğitimi, masa tenisi, özel sporculara temel spor hizmeti, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, wushu, yüzme branşlarında eğitimler veriliyor.

2.5 yılda 67 bin 530 çocuğa spor eğitimi

Kış Spor Okulları'nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. Yıldırım'ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla spor okullarımızı sürdürüyoruz. 2.5 yılda 'Yaz ve Kış Spor Okulları'mızda 19 branşta toplamda 48 bin 938 çocuğumuza, 'Cimnastik Okulları'nda 11 bin 125 çocuğumuza, 'Sosyal Sorumluluk Projeleri'nde 7 bin 169 çocuğumuza ve 'Özel Gereksinimli' 298 çocuğumuza spor hizmeti verdik. Spor okullarımıza kayıtlar her ayın son iki gününde yapılıyor. Ben tüm çocuklarımızı hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkan sağlayan spor okullarımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

365 gün spor hizmeti

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Spor Okulları ile Yaz ve Kış dönemlerinde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Çocuklarımızın sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesislerini ilçemize kazandırarak spor erişimi kolaylaştırıyoruz. Bir 'Spor Kenti Olarak Yıldırım'ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi. - BURSA

Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı

YORUMLAR
500
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi Tuzla Belediyesi Spor Okullarına yoğun ilgi Olaylı maçta geniş güvenlik önlemi Olaylı maçta geniş güvenlik önlemi

Yıldırım Belediyesi, Spor Okulları, basketbol, Cimnastik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:19 5 litrelik yağ 92,5 TL olunca, vatandaşlar TMO mağazalarını doldurdu
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:09 Üzerine güdümlü füze atılan Mehmetçik'in soğukkanlılığı: Kaçmayın sakin olun!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
13:05 Nişanlısıyla tartıştı ölmek istedi! Babasının silahını kullandı
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara yaz-kış spor imkânı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement