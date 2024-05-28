Yıldırım\'da Emir Buğra Gencan Bursa Karate Ligi başladı

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Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 40 şehirden toplam 900 sporcunun katılacağı Emir Buğra Gencan Bursa Karate Ligi heyecanı Yıldırım'da başladı.

Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin gerçekleştirdiği Emir Buğra Gencan Bursa Karate Ligi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde başladı. 26 Mayıs'ta start verilen müsabakalar temmuz ayına kadar sürecek. 3 etapta devam edecek yarışmalarda 40 şehir, 124 kulüpten katılan 900 sporcu şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek. Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren milli sporcu Emir Buğra Gencan'ı rahmetle anan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum ve onların bu aşamaya gelmesinde büyük payı olan ailelerini ve antrenörlerini kutluyorum" dedi. - BURSA