Yıldırım'da U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Yıldırım'da U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası Başladı

Yıldırım\'da U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası Başladı
21.05.2025 17:52  Güncelleme: 17:55
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Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, 37 ilden 472 sporcunun katıldığı U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, sporculara İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandıracak.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, 37 ilden 472 sporcunun katıldığı U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 25 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonada, sporcular derece elde ederek İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmek için ter dökecek. Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Yıldırım Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Yolgeçen, Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, sporcu ve aileleri katıldı.

Yıldırım'ın bir spor kenti olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Burası azmin, inancın, terin ve emeğin buluştuğu, hedefi olan gençlerin omuz omuza yürüdüğü, geleceğin şampiyonlarının yetiştiği bir kent. İşte tam da bu yüzden, Türkiye Şampiyonası'nın en doğru adresinde, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Sporcular umut ışığıdır"

Çocuklarını spora yönlendiren ve destekleyen ailelere de teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Evlatlarını spora teşvik eden her aile, sadece kendi çocuğuna değil, bu ülkeye iyilik yapmış olur. Bugün burada bulunan her sporcu, aynı zamanda bir rol model, birer umut ışığıdır. Bizler yerel yönetimler olarak o ışığı büyütmek, parlatmak ve daha çok gencimize ulaştırmak adına gayretle çalışıyoruz. Türkiye Halter Federasyonu başta olmak üzere, bu organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara, antrenörlerimize, hakemlerimize ve tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın atmosferinden ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Halter Federasyonu Başkan Talat Ünlü ise "Bugün burada, Türk sporunun yarınlarını inşa edecek gençlerle birlikteyiz. Sporcularımız sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da teminatıdır. Yarın olimpiyat ve dünya şampiyonlukları yaşayacak olan sizlersiniz. Kendinize ve hayallerinize inanırsanız her şeyi başarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü tarafından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür plaketi sunuldu. Açılış programı ilk günkü müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verilmesiyle son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım'da U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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