Yıldırım, Lüleburgaz\'da Taraftar Coşkusu

29.05.2026 21:06
Aziz Yıldırım, Lüleburgaz'da seçim çalışmaları için geldi, taraftarlar meşalelerle karşıladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları için geldiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde taraftarlar tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın alana gelişi sırasında meşale yaktı. Yoğun katılımın olduğu programda taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu. Salon girişinde vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, daha sonra kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Programda seçim süreci, projeler ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, üyelerden destek istedi. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yıldırım, yönetim olarak göreve hazır olduklarını söyledi.

Program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım'a özellikle genç taraftarların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
