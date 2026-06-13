Yıldırım: Samsunspor Emekli Kulübü Değil

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 36 yaşındaki Enner Valencia'yı transfer edecekleri yönündeki söylentilere tepki göstererek, "Samsunspor, emekli sandığı kulübü değil" dedi.

Kadrosunda Marius Mouandilmadji, Cherif Ndiaye ve Fatih Kaya gibi santrforlar bulunan Samsunspor'un ismi, eski Fenerbahçeli Enner Valencia ile anılmaya başladı. Sosyal medyada çıkan haberlere kendisine ait hesaplardan tepki gösteren Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un yaşlı futbolcularla ilgilenmediğini sert bir şekilde dile getirdi.

Kulüp olarak yaşlı futbolcu transferi politikaları olmadıklarının altını çizen Yüksel Yıldırım, "Yalan haber yapmak sizlere yakışmıyor. Samsunspor taraftarını böyle saçma sapan haberlerle kandıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bizim futbol vizyonumuzda bu yaştaki oyuncular asla transfer gibi işlerimiz olamaz. Burası emekli sandığı kulübü değil. Başka Kulüpler için yapın bu haberleri" diye konuştu.

Karadeniz temsilcisinin 34 futbolcudan oluşan kadrosunun şu andaki yaş ortalaması ise 25 olarak dikkat çekiyor. - SAMSUN