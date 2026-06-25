Yıldız Erkek Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yıldız Erkek Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre C Grubu'nda Slovenya, Porto Riko ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek ay-yıldızlıların kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda

Maç programı

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki maç programı şöyle:

27 Haziran Cumartesi:

20.15 Yeni Zelanda-Türkiye

28 Haziran Pazar:

20.15 Türkiye-Slovenya

30 Haziran Salı:

20.15 Porto Riko-Türkiye???????