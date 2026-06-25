Yıldız Erkek Milli Takım Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldız Erkek Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

25.06.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin kadrosu açıklandı, grupta üç rakiple mücadele edecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yıldız Erkek Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre C Grubu'nda Slovenya, Porto Riko ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek ay-yıldızlıların kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda

Maç programı

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki maç programı şöyle:

27 Haziran Cumartesi:

20.15 Yeni Zelanda-Türkiye

28 Haziran Pazar:

20.15 Türkiye-Slovenya

30 Haziran Salı:

20.15 Porto Riko-Türkiye???????

Kaynak: AA

Milli Takım, Basketbol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız Erkek Milli Takım Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli
Leroy Sane’nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti
Portekiz’de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı
Son noktayı koydu Mourinho’dan Arda Güler kararı Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

19:36
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
17:44
150 yıllık marka tarihe karıştı Raflardan sessizce çekildi
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
10:14
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 20:09:04. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldız Erkek Milli Takım Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.