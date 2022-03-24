Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu Mert Derviş Yıldırım - Son Dakika

Erzurum'da 21- 22 Mart tarihlerinde gerçekleşen "Okullar Arası Snowboard Türkiye Şampiyonası"nda Snowbord Yıldız Erkek Katagorisi"nde yarışan Özel Bilge Koleji öğrencilerinden 7. Sınıf öğrencisi Mert Derviş Yıldırım oldu.

Mert Derviş Yıldırım birinci gün gerçekleştirilen Giant Slalom yarışında 37,74 saniye ile 2. gün gerçekleştirilen Slalom yarışında 37,84 saniyelik süre ile pist rekoru kırarak Türkiye şampiyonu oldu. Yıldırım, toplam kombine puanlama sırasında 200 puan alarak okulunu "Yıldızlar Erkek Kategorisi"nin Türkiye şampiyonu yaptı.

Daha öncesinde birçok başarıya imza atan Mert Derviş Yıldırım, Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyon tarafından düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları' nda birinci, Erzurum'da düzenlenen "Yıldızlar Snowboard"da da il birincisi olmuştu.

"Okullar Arası Snowboard"da Türkiye Şampiyonu olan Mert Derviş Yıldırım tüm sevenlerinin yüzünü güldürdü. Türkiye Şampiyonluğunu sonuna kadar hakeden Yıldırım, hedeflerinin daha büyük olduğunu ve sıradaki hedefinin Avrupa Şampiyonluğu almak olacağını ifade etti.

Özel Bilge Koleji Okul Müdürü Abdullah Samancı, Mert Derviş Yıldırım'ın başarısından dolayı Mert'i tebrik ettiğini, başarısında çok fazla emeği olan ailesini, antrenörlerini, okulumuz öğretmenlerini, Beden Eğitim ve spor öğretmeni Elif Kübra Geneşke'yi de ayrıca tebrik ettiğini ifade etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Taner Döşkaya, Yıldırım' ın başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ve desteklerinden ötürü, ailesine, antrenörlerine ve Özel Bilge Kolejine teşekkür ettiğini söyledi.

Başarısıyla gurur duyan Antrenörü Ömer Karslı, "Daha yürüyecek çok yolumuz var, daha çok başarıya imza atacağız." dedi.

Yıldırım, başta ailesi olmak üzere onu hiç yalnız bırakmayan Okulu Özel Bilge Kolejine ve Antrenörü Ömer Karslı'ya desteklerinden ötürü çok teşekkür etti. - ERZURUM