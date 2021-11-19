Yıldız eskrimciler fırtına gibi

Eskrim Türk Milli Takımı sporcuları Avrupa ringlerini sallarken, Bursa'nın yetiştirip milli takıma gönderdiği gençler, hem ferdi müsabakalarda hem takım müsabakalarında büyük başarı elde etti.

Bursa Barış Övünç Eskrim Akademisi sporcusu Tolga Aslan ve Alkım Öztürk'ünde yer aldığı Yıldız Erkekler Türk Milli Takımı, son dönemde katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'nin gururu oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da 13 farklı ülkeden eskrimcinin katılımıyla gerçekleştirilen 'EFC Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası', sporcuların üstün başarıları ile tamamlandı. Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 200 yıldız eskrimcinin piste çıktığı organizasyonda, sporcularımızdan Tolga Aslan ferdi müsabakalarda altın madalyanın sahibi olurken, Arda Tanerler 7. Alkım Öztürk ise 9. oldu. Takımlar müsabakalarında da yine Tolga Aslan ve Alkım Öztürk'ten oluşan ekibimiz takım olarak birincilik kupasının sahibi olurken, Arda Tanerler ve Toprak Altınçekiç'den oluşan ekibimiz 3. oldu. Türk milli takımı sporcuları toplamda; bireyselde bir altın, bir gümüş ve üç bronz madalya; takımlarda ise bir 1.'lik, iki 2.'lik ve bir 3.'lük kupasının sahibi oldu.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde iki gün süren uluslararası turnuva, Türkiye'den 102 eskrimcinin yanı sıra; Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Büyük Britanya, Danimarka, Gürcistan, İspanya, İsveç, Özbekistan, Romanya, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'dan sporculara ev sahipliği yaptı. Karşılaşmalar sonucu dereceye giren başarılı sporcular madalya, kupa ve başarı sertifikalarını; TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, TEF Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Erdöl, TEF Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal ve Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Cem Oray'ın elinden aldı.

Sporcular Türkiye'ye madalya yağmuru yaşattığı bir diğer turnuva da Ekim ayında Macaristan Gödöllö'de gerçekleştirildi. U17 Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda Yıldız Erkekler Kılıç takımımız ardı ardına elde ettiği başarılarla büyük gurur yaşattı. Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Burak Efe Emiroğlu ve Alkım Öztürk'den oluşan takım, finalde karşılaştığı Romanya'yı 45-36 mağlup ederek birincilik kupasını Türkiye'ye getirdi.

Gödöllö'deki U17 Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda kılıç branşında piste çıkan sporculardan Tolga Aslan, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak ferdi kategoride bronz madalyanın sahibi oldu. Enes Talha Kalender ise 5. olarak kürsüde yer aldı. Aynı kategoride ter döken Milliler; Alkım Öztürk 12., Burak Efe Emiroğlu 27., Kerem Çağlayan 35., Demir Çilingir 42., Furkan Yaman 45., Arda Tanerler 46., Fatih Erdöl 49., Doruk Örs 100., Adem Doruk Küpeli 105., Deniz Yiğit Koç 130., ve Mehmet Emin Uğurlu ise turnuvayı 143. sırada tamamlamıştı. - BURSA