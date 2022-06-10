Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp - Son Dakika
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Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp

10.06.2022 11:49

Medipol Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük'te top koşturan 36 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile anlaşma imzaladı. Oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, , Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı. Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 36 yaşındaki orta saha artık turuncu lacivertli ekibin formasını giyecek.

1 MİLYON EURO KAZANACAK

Başakşehir, Lucas Biglia ile maç başı bonusların olduğu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli futbolcu yıllık yaklaşık 1 milyon euro kazanacak. Yıldız orta saha oyuncusu geçen 37 maçta forma giydi ve 2 gol 5 asist kaydetti.

Lucas Biglia kararını verdi! Yıldız oyuncu İstanbul'da kalıyor
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Fatih Karagümrük, Emre Belözoğlu, Lucas Biglia, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp - Son Dakika
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