Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Eski Paris Saint-Germain futbolcusu Jese Rodriguez, Fransız kulübünde yaşadıklarını anlatarak çarpıcı iddialarda bulundu. İspanyol oyuncu, PSG yönetimiyle yaşadığı sorunlara ve takımdan ayrılık sürecine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Jese Rodriguez, PSG'de bulunduğu dönemde kulüp başkanının kendisine karşı tutumundan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Deneyimli futbolcu, "PSG Başkanı bana çok kötü davrandı. Karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi, ona daha ilgiliydi" ifadelerini kullandı.
PSG kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını belirten Jese, ilk maçında galibiyet asistine imza attığını ancak yaşadığı sağlık sorunlarının süreci tersine çevirdiğini dile getirdi. İspanyol futbolcu, apandisit rahatsızlığı nedeniyle iki ay boyunca tedavi gördüğünü açıkladı.
Jese Rodriguez, tedavi sürecinin ardından kulüpte kendisine yönelik yaklaşımın değiştiğini savundu. "Kış geldiğinde gitmem gerektiği söylendi. Kötü muamele gördüm" diyen Jese, PSG macerasının beklediği gibi sona ermediğini ifade etti.
