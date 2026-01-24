Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
24.01.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Paris Saint-Germain futbolcusu Jese Rodriguez, kulüpte yaşadığı dönemde kötü muamele gördüğünü iddia etti. Rodriguez, kulüp başkanının kendisine karşı tutumundan rahatsızlık duyduğunu belirtti ve başkanın karısıyla daha çok ilgilendiğini öne sürdü. İspanyol futbolcu, PSG'de kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını, ancak apandisit rahatsızlığı nedeniyle iki ay boyunca tedavi gördüğünü ve bu süreçte kulüpteki yaklaşımın değiştiğini ifade etti.

Eski Paris Saint-Germain futbolcusu Jese Rodriguez, Fransız kulübünde yaşadıklarını anlatarak çarpıcı iddialarda bulundu. İspanyol oyuncu, PSG yönetimiyle yaşadığı sorunlara ve takımdan ayrılık sürecine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"PSG BAŞKANI BANA ÇOK KÖTÜ DAVRANDI"

Jese Rodriguez, PSG'de bulunduğu dönemde kulüp başkanının kendisine karşı tutumundan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Deneyimli futbolcu, "PSG Başkanı bana çok kötü davrandı. Karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi, ona daha ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

SEZONA ASİSTLE BAŞLADI, APANDİSİTLE DURDU

PSG kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını belirten Jese, ilk maçında galibiyet asistine imza attığını ancak yaşadığı sağlık sorunlarının süreci tersine çevirdiğini dile getirdi. İspanyol futbolcu, apandisit rahatsızlığı nedeniyle iki ay boyunca tedavi gördüğünü açıkladı.

KIŞIN AYRILIK KARARI

Jese Rodriguez, tedavi sürecinin ardından kulüpte kendisine yönelik yaklaşımın değiştiğini savundu. "Kış geldiğinde gitmem gerektiği söylendi. Kötü muamele gördüm" diyen Jese, PSG macerasının beklediği gibi sona ermediğini ifade etti.

Apandisit, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:30:05. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.