Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor - Son Dakika
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Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor

28.07.2022 14:26

Saliha Şahin de Zehra Güneş gibi voleybol tutkunlarının radarına girdi. Başarılı oyunuyla dikkat çeken 23 yaşındaki voleybolcunun fotoğrafları da büyük beğeni topluyor.

Gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Saliha Şahin, güzelliği ile de dillerden düşmüyor.

ZEHRA GÜNEŞ İLE KIYASLANDI

Saliha Şahin, Voleybol Milli Takımımız'da gösterdiği performans ile Zehra Güneş gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. FIVB Milletler Ligi'ni 4. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyetlerde adından söz ettiren 23 yaşındaki genç voleybolcuya sosyal medyada da ilgi arttı. Genç yıldız, Zehra Güneş ile kıyaslanmaya başladı.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTTI

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Saliha Şahin'in fotoğrafları beğeni topluyor. Gönderilerinin altına iltifatlar yağan oyuncunun Instagram'da 127 bin takipçisi bulunuyor.

Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor
Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor
Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor
Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor
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Zehra Güneş, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor - Son Dakika
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