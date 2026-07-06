Yıldızlar Futbol Müsabakaları Afyon\'da Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Yıldızlar Futbol 1. Etap Müsabakaları Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde devam ediyor.

Müsabakalar öncesinde düzenlenen teknik toplantının ardından karşılaşmalar, Kocatepe Spor Kompleksi'nde başladı. Organizasyona 8 farklı ilden 6 kız ve 6 erkek takım olmak üzere toplam 12 takım katılım sağlıyor. - AFYONKARAHİSAR