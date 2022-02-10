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Yıldızlar Hentbol Grup Müsabakaları Bilecik'te başlıyor - Son Dakika

Yıldızlar Hentbol Grup Müsabakaları Bilecik'te başlıyor

10.02.2022 10:16
Yıldızlar Hentbol Grup Müsabakaları Bilecik'te başlıyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Yıldızlar Hentbol Grup Müsabakaları'nın, 11 Şubat tarihinde İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacağını bildirerek, "10 farklı ilden 252 sporcu mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Yıldızlar Hentbol Grup Müsabakaları'nın, 11 Şubat tarihinde İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacağını bildirerek, "10 farklı ilden 252 sporcu mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı faaliyet programına göre Yıldızlar Hentbol Grup Müsabakaları, 11 Şubat tarihinde ve saat 10.00'da İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak. Erkek ve kız kategorilerinde düzenlenecek müsabakalarda toplam 10 il turnuvada yarışacak ve müsabakalar 13 Şubat tarihinde sona erecek.

"10 farklı ilden 252 sporcu mücadele edecek"

İl Müdürü Özdemir, turnuvanın içeriği hakkında bilgi vererek, "Hentbol şöleninin yaşanacağı ilimizde 10 farklı ilden hem kız hem erkek kategorisinde olmak üzere toplam 252 sporcu mücadele edecek. 18 antrenör ve 18 idarecinin katılacağı turnuvada 10 hakem görev alacak. Turnuvada fikstür ise 9 Şubat tarihinde yapılacak teknik toplantının ardından belli olacak ve müsabakalar Merkez İstasyon Spor Salonu'nda oynanacak" dedi.

Öte yandan yarışmaya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Kırklareli, Kütahya, Uşak; kız takım illerinin ise Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Manisa, Kırklareli, Kütahya ve Uşak illerinden erkek takımlarının katılacağı belirtildi. - BİLECİK

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Balıkesir, gençlik, Bilecik, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldızlar Hentbol Grup Müsabakaları Bilecik'te başlıyor - Son Dakika Spor


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