Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika
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Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

17.06.2022 16:48

- Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Sivas'ta başlayan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve...

- Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

SİVAS - Sivas'ta başlayan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 71 ilden 2 bin 600 sporcu katılım sağlıyor. Bu kapsamda salı günü başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül konuşma yaptı.

Şimşek: "Sivasımız spor merkezi olmuş durumda"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın birçok şampiyonaya ev sahipliğini yapacağını belirterek, "Burada yaklaşık 2 bin 600 sporcumuzu yine 400 hakem heyetimizi ve toplamda da 4 bin misafirimizi ağırlıyoruz. Gerçekten bu rakamlar bizler için Sivas için çok sevindirici. Göreve geleli yaklaşık 1 ay gibi bir zaman oldu ve Sivas'ta şunu gördüm. Sivas sadece tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla güzel bir şehir değil aynı zamanda tesisleşmesiyle de ve ağırladığı sporcularıyla da Sivasımız bir spor merkezi olmuş durumda. Süper Lig'de takımımız var. Gelir gelmez de onun başarısına şahit olduk. Bugünde burada bir şampiyonanın başlangıcını hep birlikte yapıyoruz. İnşallah bunların devamı gelecek. Sivas'ta daha çok sporcularımızı ağırlayacağız daha çok şampiyonlara hep birlikte ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'e, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül'e ve il protokolüne plaket takdim etti. Vali Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkan Vekili Topgül, bazı kategorilerde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verdi.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika

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