Avrupa şampiyonu Pursaklar'da - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu Pursaklar'da

20.08.2022 10:48
Avrupa şampiyonu Pursaklar'da

Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonasında 89 kilo sıkletinde Avrupa şampiyonu olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Emre Kartal, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonasında 89 kilo sıkletinde Avrupa şampiyonu olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Emre Kartal, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü ve ülkemizi temsil eden koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanan Avrupa şampiyonu milli sporcu Emre Kartal, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Emre Kartal, ülkeye döner dönmez yaşadığı mutluluğu paylaşıp, gençlere, spora ve sporculara sağladığı destek ve imkanlardan dolayı Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

"Boyu beni, ünü Avrupa'yı aştı"

Ulusal ve uluslararası arenada genç sporcuların aldıkları madalyaların göğüslerini kabarttığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Boyu beni, ünü Avrupa'yı aştı. Pursaklar Belediye Spor milli sporcumuz Emre Kartal 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ülkemize ve Pursaklarımıza kazandırmış olduğu altın madalya için antrenörümüzü ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Emre başarıların daim olsun. Ben size hep inanıyor ve güveniyorum. Bizler, gençlerimizi sporla buluşturmaya ve ülkemize hizmet etmeleri için hazır hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Varşova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu Pursaklar'da - Son Dakika

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