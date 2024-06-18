Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandı

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk milli halterciler, dördüncü gününde 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Fatma Sena Kolçak, yıldız kadınlar 40 kiloda 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonu oldu. Aysu Bektaş ise yıldız kadınlar 45 kiloda gümüş madalya kazandı. Türk sporcuların toplam madalya sayısı ise 36'ya yükseldi.

18.06.2024 22:13
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Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli halterciler, 3'er altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentinde Pale de Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, yıldız kadınlar 40 kiloda Fatma Sena Kolçak koparmada 53 kilo, silkmede 60 ve toplamda 113 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Yıldız kadınlar 45 kiloda ise Aysu Bektaş, koparmada 64 kilo, silkmede 76 kilo ve toplamda da 140 kiloluk dereceleriyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikinciliği elde etti.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 11 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 36'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Gümüş, Spor, Güncel, Son Dakika

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