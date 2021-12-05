Üye Girişi
Yıldızoğlu dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Yıldızoğlu dünya şampiyonu oldu

05.12.2021 08:43
Yıldızoğlu dünya şampiyonu oldu

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Yusuf Ziya Yıldızoğlu, 65 kilo sağ kolda yeniden dünya...

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Yusuf Ziya Yıldızoğlu, 65 kilo sağ kolda yeniden dünya şampiyonu oldu.

24 Kasım-3 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın son gününde, büyükler kategorisinde yarışan milli sporcular 3 altın, 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandılar. Milli Takımımızı, genel takım sıralamasında dünya üçüncülüğüne taşıyan ekipte Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Yıldızoğlu da yer aldı.

2020 yılında ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Yıldızoğlu, 2021 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 5 maç yaptı. Son maçında Rus rakibini geçen Yıldızoğlu, adını bir kez daha dünya şampiyonluğuna yazdırarak, ay-yıldız bayrağı göndere çektirdi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi olan Yıldızoğlu, bundan 8 sene önce başladığı bilek güreşi sporunda onlarca kez Türkiye Şampiyonluğu kazandı.

2017 yılında Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Yıldızoğlu, 2020 yılında Dünya Şampiyonluğuna ulaşmıştı. 2020 yılında ilk kez ulaştığı dünya şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada, "İlk kez kazandım ama son olmayacak" diyen Yıldızoğlu, bu sözünün de gereğini yaptı. 2021 yılını da Dünya Şampiyonluğu ile geçen Yıldızoğlu, "Çalışmalarımız devam edecek, ülkemizin adını daha birçok kez buralarda duyuracağız. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Türk Bayrağını yeniden göndere çekmenin gururunu yaşıyorum" dedi. - BAYBURT

Yıldızoğlu dünya şampiyonu oldu

Bayburt Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldızoğlu dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen yeni parti kurmayı planlıyor: Seçimlere yetişebilir 09:30 Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen yeni parti kurmayı planlıyor: Seçimlere yetişebilir
Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 20:07 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

Son Dakika Haberleri
09:44 20 yaşındaki kızının cansız bedenini gören baba sakinleştiremedi
09:30 Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen yeni parti kurmayı planlıyor: Seçimlere yetişebilir
09:24 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü
09:23 Terk edilmiş mezarlıkta kazı yapan adam, mumyalanmış bir cisim buldu
09:09 Serel Yereli'den iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı
09:03 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı
09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi
08:58 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor
01:11 Merih Demiral geri dönüşün fitilini yaktı! Atalanta zirve yarışında Napoli'yi ezip geçti
00:39 Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal
20 yaşındaki kızının cansız bedenini gören baba sakinleştiremedi 20 yaşındaki kızının cansız bedenini gören baba sakinleştiremedi         
09:44
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 09:50:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldızoğlu dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement