Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş

Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için \'\'Bu kadar para eder mi?\'\' demiş
12.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler'i keşfeden isim olan Serhat Pekmezci, Arda Güler'in transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pekmezci, ''Ali Koç, Arda Güler için istenen 200 bin TL'yi Euro sanıp bana 'Arda bu kadar para eder mi?' diye sormuştu. 500 bin bile eder dedim. Arda da beni mahcup etmedi'' dedi.

Arda Güler'i keşfeden isim olan Serhat Pekmezci, Arda Güler'in transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pekmezci'nin sözleri gündem oldu.

"ARDA BU KADAR PARA EDER Mİ?"

Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, Arda Güler için istenen 200 bin TL'nin kulüp içinde yanlış anlaşıldığını belirterek, " Ali Koç, Arda Güler için istenen 200 bin TL'yi Euro sanıp bana 'Arda bu kadar para eder mi?' diye sormuştu." ifadelerini kullandı. Pekmezci, bu soruya "500 bin bile eder" yanıtını verdiğini belirterek, "Arda da beni mahcup etmedi." dedi.

"SADECE SELAHATTİN BAKİ DESTEK VERDİ"

Arda Güler'in transfer sürecinde yeterli destek görmediğini de dile getiren Pekmezci, "Arda Güler için Selahattin Baki hariç kimseden destek görmedim." sözleriyle dikkat çekti.

Arda Güler, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:36:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.