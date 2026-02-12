Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için \'\'Bu kadar para eder mi?\'\' demiş

Arda Güler'i keşfeden isim olan Serhat Pekmezci, Arda Güler'in transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pekmezci'nin sözleri gündem oldu.

"ARDA BU KADAR PARA EDER Mİ?"

Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, Arda Güler için istenen 200 bin TL'nin kulüp içinde yanlış anlaşıldığını belirterek, " Ali Koç, Arda Güler için istenen 200 bin TL'yi Euro sanıp bana 'Arda bu kadar para eder mi?' diye sormuştu." ifadelerini kullandı. Pekmezci, bu soruya "500 bin bile eder" yanıtını verdiğini belirterek, "Arda da beni mahcup etmedi." dedi.

"SADECE SELAHATTİN BAKİ DESTEK VERDİ"

Arda Güler'in transfer sürecinde yeterli destek görmediğini de dile getiren Pekmezci, "Arda Güler için Selahattin Baki hariç kimseden destek görmedim." sözleriyle dikkat çekti.