Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın

Terk edilmiş bir binada değerli eşyalar bulan kişinin hikayesinden etkilenen içerik üreticisi, yıllardır kullanılmayan futbol stadyumlarında hazine aramaya başladı.

İlk durağı, geçmişte 44 bin taraftarı ağırlayan ve 2001 yılından bu yana kullanılmayan bir stadyum oldu. Metal dedektörüyle tribünleri tarayan genç adam, maç izlemeye gelen taraftarların yıllar önce düşürdüğü eşyaları bulmayı hedefledi.

Aramaya başladıktan kısa süre sonra ilk madeni parasını bulan içerik üreticisi, ardından kırık bir düdük ve çeşitli metal parçaları keşfetti. Ancak bulduklarının maddi değeri oldukça düşüktü.

TARAFTARLAR YILLAR SONRA STADYUMU YENİDEN AÇMIŞ

Stadyumun geçmişini araştıran genç adam, 2015 yılında yaşanan dikkat çekici bir olayı öğrendi. Eski futbolcu Peter Ševcara'nın veda maçını burada oynamak istemesi üzerine taraftarlar bir araya gelerek yıllardır otlarla kaplanan tribünleri temizlemiş ve sahayı yeniden kullanıma hazırlamıştı. Stadyum, veda maçının ardından yeniden kullanılmaz hale gelmişti.

BULDUĞU ESKİ PARALAR ŞAŞIRTTI

Saha çevresinde aramalarını sürdüren içerik üreticisi, üzerinde 7 rakamı bulunan metal bir parça buldu. Bunun eski skor tabelasına ait olabileceğini düşündü. Ardından 1978 ve 1980 tarihli iki madeni para keşfetti. Üzerlerindeki yazıların Rusçaya benzediğini fark eden genç adam, paraların hangi ülkeye ait olduğunu ve değerini daha sonra araştırmaya karar verdi.

SOYUNMA ODASINA GİRİNCE TEDİRGİN OLDU

Stadyumun soyunma odalarını da incelemek isteyen içerik üreticisi, içeride yerde duran ayakkabı veya giysi benzeri nesnelerle karşılaştı. Gördüklerinden tedirgin olan genç adam, bölgeden uzaklaştı. Real Madrid formasını satın alabilecek miktarda para bulamayan içerik üreticisinin önünde ziyaret edeceği iki terk edilmiş stadyum daha bulunuyordu.