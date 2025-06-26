Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David\'in yeni takımı belli oldu

İsmi Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Jonathan David'den Sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.

JUVENTUS İLE ANLAŞTI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Lille'den ayrılarak serbest statüde yer alan Kanadalı forvet Jonathan David, Juventus ile anlaşma sağladı. Haberde, Torino ekibinin David'i her konuda ikna ettiği belirtildi.

YILLIK MAAŞI

Damien Comolli'nin transfer süreciğini ABD'de sürdürdüğü belirtilirken, Jonathan David'in yıllık 6 milyon euro artı 2 milyon euro bonus kazanacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 49 maça çıkan David, 25 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.