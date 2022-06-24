Yılmaz: "Hedefimiz, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak" - Son Dakika
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Yılmaz: "Hedefimiz, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak"

24.06.2022 13:52
Yılmaz: "Hedefimiz, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2'nci ayağını başarıyla gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki hedeflerinin uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak olduğunu söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2'nci ayağını başarıyla gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki hedeflerinin uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak olduğunu söyledi.

Çukurova bölgesinde ilk resmi yarış olan ve Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2'nci ayağı hem pist hem de organizasyon bakımından tam not aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların ve motosiklet tutkunlarının buluştuğu yarışları düzenleyen Toroslar Belediyesine, Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan da teşekkür plaketi verildi. Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Türkiye'nin en iyisi olmada iddialı Süper Enduro Pisti'ni Mersin'e kazandıran Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, motosiklet tutkunlarını bu organizasyonda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yılmaz, "Böylesine büyük bir organizasyonu yapabilmek için bu çalışmaların alt yapısını da oluşturmak çok önemli. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Extreme Enduro Motofest yarışlarını bu yıl bir adım daha ileriye götürerek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağını bölgemize getirdik" dedi.

Motor sporlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde, Mersin Motosiklet Spor Kulübü ile Mersin Otomobil Sporları Kulübü'nün (MOSK) de desteği ile Çukurova Bölgesinde ilk resmi yarışı düzenlemenin ve ülkemizin dört bir yanından gelen profesyonel sporcuları ilçemizde ağırlamanın büyük bir mutluluğunu yaşadık. Bundan sonraki hedefimiz, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak. Bizleri plaket ile onurlandıran Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ganim Umu ve Mersin İl Temsilcisi Yusuf Güder de Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde 2 gün boyunca süren yarışların Türkiye'de büyük ses getirdiğini kaydederek, Başkan Yılmaz'a motor sporlarına sunduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkür ettiler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz: 'Hedefimiz, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmak' - Son Dakika

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