Yılmaz Özcan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Yılmaz Özcan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda birinci oldu

Yılmaz Özcan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası\'nda birinci oldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 1. etap müsabakalarında Yılmaz Özcan birinci oldu. Eski Dünya Kupası şampiyonu olan Özcan, finalde Burhan Genç'i 40-33 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

09.05.2024 22:59
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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 1. etap müsabakaları, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 1. etap müsabakaları sona erdi.

Yarı final müsabakalarında Burhan Genç-Turgay Orak ile Yılmaz Özcan-Hakan İncekara karşılaştı ve çekişmeli mücadelelerin sonunda finale kalan isimler Yılmaz Özcan ile Burhan Genç kaldı.

Final karşılaşmasında Burhan Genç'i 40-33 yenen eski Dünya Kupası şampiyonu Yılmaz Özcan, bilardo masasında sergilediği üstün oyunu ve stratejik hamleleri ile yeniden salonlara dönüş yaptı.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 1. etap müsabakalarında derece şöyle oluştu:

1. Yılmaz Özcan

2. Burhan Genç

3. Turgay Orak

3. Hakan İncekara

Kaynak: AA

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