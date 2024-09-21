Ahmet Yılmaz Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Gaziantep Şehitkamil - Son Dakika
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Ahmet Yılmaz Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Gaziantep Şehitkamil

Ahmet Yılmaz Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Gaziantep Şehitkamil

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin ilk belediye başkanı merhum Av. Ahmet Yılmaz anısına düzenlenen futbol turnuvası, unutulmaz anlara sahne oldu.

21.09.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin ilk belediye başkanı merhum Av. Ahmet Yılmaz anısına düzenlenen futbol turnuvası, unutulmaz anlara sahne oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, turnuvada mücadele eden tüm sporculara teşekkür etti.

Sporu ve gençleri desteklemeyi amaçlayan organizasyonda Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, büyük bir mücadele sonucunda şampiyonluğu elde etti. Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda oynanan final maçı, izleyicilere futbolun heyecanını en üst seviyede yaşattı.

Turnuvada 8 takım, şampiyonluk için ter dökerken final karşılaşması Gaziantep Şehitkamil Belediyespor ile Kalespor arasında gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadele Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Tribünlerdeki coşkulu kalabalık son dakikaya kadar nefeslerini tutarak maçı izledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni büyük bir coşku içinde yapıldı.

"Bu turnuva bizim için çok anlamlı"

Kupa töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Gençler, harikaydınız. Gaziantep Şehitkamil Belediyespor ile Kalespor sanki Galatasaray ile Fenerbahçe olmuş. Sizlere, başarılar diliyorum. Harika oynadınız. Çok zevk aldık. Hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de yolunuz açık olsun. 6 yıl önce turnuva yapmıştık. Tekrardan başlatıldı. Av. Ahmet Yılmaz Futbol Turnuvası'na katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Tüm sporcularımız çok güzel mücadele etti. Babamın anısına hepiniz burada ter döktünüz. Bizim için çok kıymetliydi. Gerçekten sporda kazanan-kaybeden diye bir şey yoktur. Hepinize döktüğünüz her ter damlası için çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok anlamlıydı. Turnuvanın birincisi olan Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'u ayrıca kutluyorum. Çok sağ olun" dedi.

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'un şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuvada, takımlar arasındaki dostluk ve centilmenlik de ön plandaydı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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