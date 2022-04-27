Yılmaz ve Yazıcı'dan Düzcespor'a moral ziyareti - Son Dakika
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Yılmaz ve Yazıcı'dan Düzcespor'a moral ziyareti

27.04.2022 12:59
Yılmaz ve Yazıcı'dan Düzcespor'a moral ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Bu hafta Yomraspor deplasmanına maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Düzcespor'da hazırlıklar sürüyor. Takıma destek ve moral ziyaretleri devam ederken, Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz Düzcespor'un Şıralık Tesislerini ziyaret ederek antrenmanı izledi.

Antrenman sonrası Yazıcı ve Yılmaz, teknik direktör Yavuz İncedal ve futbolculara şampiyonluk yolunda başarılar diledi. - DÜZCE

Yılmaz ve Yazıcı'dan Düzcespor'a moral ziyareti
Yılmaz ve Yazıcı'dan Düzcespor'a moral ziyareti

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İsa Yazıcı, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yılmaz ve Yazıcı'dan Düzcespor'a moral ziyareti - Son Dakika
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